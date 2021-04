Bijzondere taferelen in American Football: 1,5 miljoen dollar uit eigen zak voor nieuw rugnummer

NFL-ster Dalvin Cook wil het komende American football-seizoen graag met een nieuw rugnummer spelen. Dat is echter een stuk minder eenvoudig dan gedacht. Cook is een populaire speler en daarom heeft de NFL een grote voorraad van zijn shirts in de fanshops liggen. De speler van de Minnesota Vikings mag alleen van nummer wisselen als hij de hele voorraad tegen verkoopprijs overneemt. Het kostenplaatje? Zo'n 1,5 miljoen dollar.

Cook wilde van nummer wisselen, vanwege een regelverandering van de NFL. De rugnummers van American football-spelers zijn gekoppeld aan hun positie. Je kunt dus niet simpelweg elk nummer van 1 tot en met 99 kiezen. Deze maand werd deze regel iets aangepast. De nummers 1 tot en met 9 zijn nu voor meer spelers beschikbaar.

Cook zag een kans in deze regelwijziging. Hij speelde tijdens zijn carrière in het College football met rugnummer 4 en wilde dolgraag zijn oude nummer terug. Zijn eigen populariteit zit de running back nu in de weg. Was hij een minder bekende speler geweest, dan was zijn voorraad zeker geen 1,5 miljoen dollar waard geweest.

Geen coulance van de NFL

De NFL staat niet bekend om zijn coulance als het gaat om financiële zaken. De organisatie wil dus het volledige bedrag van Cook ontvangen. In de Amerikaanse media gaan stemmen op om de spelers enigszins tegemoet te komen en alleen om een vergoeding van de productiekosten te vragen. De NFL doet hier echter niet aan mee en eist de volledige 120 dollar per shirt terug.

Dalvin Cook verdient gemiddeld ruim 12 miljoen dollar per jaar. Vooralsnog vindt hij de afkoopsom voor het rugnummer te hoog. Naar verwachting speelt hij het aankomende seizoen gewoon nog met nummer 33. Als hij ruim op tijd aangeeft over twee jaar met nummer 4 te gaan spelen, dan zijn de kosten tegen die tijd waarschijnlijk een stuk minder afschrikwekkend.

Een BMW voor een rugnummer

Rugnummers zijn traditioneel een belangrijke bijzaak in de Amerikaanse sport. In het verleden zijn spelers ver gegaan om het gewenste nummer te bemachtigen. Darrelle Revis betaalde 50.000 dollar aan een teamgenoot voor nummer 24 en Eli Manning boekte een all inclusive vakantie naar Florida voor het hele gezin van de drager van rugnummer 10.

Het kan nog gekker. Deion Sanders wilde na zijn overstap naar de Dallas Cowboys per se nummer 21 hebben. Hij kocht een gloednieuwe BMW voor de speler die zijn nummer in bezit had en prikte een briefje op zijn kleedkamerlocker: ,,Now give me my damn jersey.’’

Volledig scherm Chad Ochocinco © AP2009

Dat rugnummers onderdeel kunnen worden van je identiteit bewees Chad Johnson. De flamboyante Wide receiver van de Cincinnati Bengals speelde altijd met nummer 85. Als eerbetoon aan zijn Zuid-Amerikaanse roots wilde hij graag ‘Ocho Cinco’ als naam op zijn shirt hebben. Dit zijn de Spaanse woorden voor acht en vijf. De NFL stond dit niet toe en dus veranderde Johnson zijn achternaam officieel in ‘Ochocinco’. Daarna stond niets hem meer in de weg om met zijn eigen gekozen bijnaam op het shirt te spelen.