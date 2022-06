Bizar: winnaar knalt na kletsnatte aankomst in Ronde van Colombia keihard op zijn vrouw

Na een dag vol regen en valpartijen in Colombia was ook de finale van de derde rit in Montería, na een etappe over een kleine 120 kilometer, een spektakelstuk. Mede door een crash sloeg Óscar Quiroz vlak voor de finish een gaatje, maar hij werd op de streep geklopte door de 25-jarige Colombiaanse sprinter Luis Carlos Chía, die een dag eerder ook al had gewonnen.

Mogelijk dat zijn vrouw daardoor een mooi plekje enkele tientallen meters voorbij de finishlijn had gezocht. Claudia Roncancio zag haar man winnen, maar Chia kreeg zijn handen na het juichgebaar te laat weer op het stuur en botste finaal op zijn echtgenote. ,,Door het natte wegdek blokkeerden mijn remmen", zei Chia, die snel weer op de been was. Dat gold niet voor zijn vrouw. Ze werd voor enkele hechtingen aan hoofd en schouder naar een ziekenhuis vervoerd.

Chía leidt het algemeen klassement in Colombia met 10 tellen voorsprong Nelson Soto. Vandaag is de vierde etappe van de Vuelta a Colombia, een rit tussen Caucasia en Yarumbal over 159 kilometer.

Dit gebeurde er zaterdag in Colombia

