Britse media en fans dwarsbomen Erik ten Hag na flirt met Arnautovic: ‘Dit is een pr-ramp’

Video Stoppen slaan door in Turks vrouwen­voet­bal: 6 rode kaarten, knokpartij en stenenre­gen van tribune

De wedstrijd tussen Amedspor en Fenerbahçe in het Turkse vrouwenvoetbal is opgeschrikt door een reeks incidenten. In de slotseconden vlogen de speelsters elkaar in de haren en werden zelfs stenen van de tribunes gegooid. Het resultaat: 6 rode kaarten, maar vooral veel averij voor de speelsters.

3 april