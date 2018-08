Buffon zingt alsof leven ervan afhangt, Groenen in Frankfurt

MLS-kee­per geeft tijdens duel met 'Juve' live commentaar terwijl hij op het veld staat

2 augustus Je kan het zo gek niet bedenken, of de Amerikanen doen het. Dat is andermaal gebleken tijdens een galaduel tussen een selectie van spelers uit de Noord-Amerikaanse Major League Soccer (MLS) en Juventus. MLS-doelman Brad Guzan gaf live commentaar via een microfoontje terwijl hij op het veld stond.