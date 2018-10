Céline van Gerner voelt zich ‘vereerd’ na verbod kattenact

De Emmeloordse, afwezig wegens een blessure bij de WK in Doha, kreeg deze week te horen dat er nieuwe richtlijnen zijn die bepalen dat schmink voortaan verboden is. ,,Ik ben vereerd dat ik de eerste, de laatste en de enige ben in de turngeschiedenis die heeft opgetreden als een personage”, meldde Van Gerner op Twitter.



De turnster had destijds een oefening op vloer die gebaseerd was op de musical Cats. Het leverde haar net geen medaille op, maar wel veel positieve reacties uit heel de wereld. ,,Schmink is niet toegestaan en make-up mag alleen 'normaal' gebruikt worden en niet om een theatraal personage (mens of dier) uit te beelden”, luidt het vanuit de internationale turnbond.