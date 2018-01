Coach Dyche ontkent voorliefde voor wormen

Volgens Dyche zat er een lichte kern van waarheid in het verhaal van Andersen, maar had zijn voormalige ploegmakker het toch niet helemaal goed begrepen. ,,Hij is een goede jongen. Maar dit lolletje is waarschijnlijk aan hem voorbijgegaan. Voor de gein laat ik op het trainingsveld weleens eens worm uit mijn mond hangen. Zo'n grote, sappige en ik doe dan net of ik erop loop te kauwen. Natuurlijk spuug ik de worm snel weer uit en spoel ik mijn mond daarna met water. Waarschijnlijk heeft Andersen dat nooit gezien, omdat hij zich van schrik al had afgewend. Maar nogmaals voor de goede orde, ik eet zeker geen wormen.''