Copa América-rel: ‘Chili in verlegenheid na seksfeest in coronabubbel’

Hoewel de voetbalbond van Chili en bondscoach Martin Lasarte het smeuïge nieuws via een officieel statement tegenspreken, wordt wel bevestigd dat de zes de coronarestricties hebben geschonden. Oorzaak: het bezoek van een kapper. Onder anderen Arturo Vidal, Gary Medel en Eduardo Vargas zouden een seksfeest hebben georganiseerd. Hoewel bondscoach Lasarte volgens Spaanstalige media op het punt zou staan de schuinsmarcheerders zelfs te verbannen van de Copa América - inclusief een boete van naar verluidt 30.000 euro per persoon - ontkent Chili dat het te maken heeft met bezoek van de prostituees. ,,Ze zijn in de fout gegaan door een kapper uit te nodigen in het hotel. Dat is onvergeeflijk en roekeloos. Maar dat is het, meer niet. We hebben het opgelost”, aldus Lasarte.

In het statement meldt de Chileense voetbalbond dat de spelers zijn beboet, maar dat een kapper de coronabubbel zou hebben ‘doorbroken’. ,,Maar hij had wel een negatieve PCR-test en is niet in contact geweest met onze spelers. Wel hebben we hen beboet.”



Hoe Chili vandaag de Copa América vervolgt, is nog onduidelijk. Om 23.00 uur begint in de Arena Pantanal in het Braziliaanse Cuiabá de derde wedstrijd tegen Uruguay.