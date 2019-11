David Villa clubeigenaar in Queens in New York

Dader van mislukte beroving Özil en Kolasinac krijgt tien jaar cel

8 november Een van de twee overvallers die Arsenal-spelers Mesut Özil en Sead Kolasinac probeerden te beroven is veroordeeld tot tien jaar cel. De dertigjarige man uit Archway in Noord-Londen heeft toegegeven dat hij de voetballers wilde beroven van hun luxe horloges in Hampstead, in het noorden van Londen.