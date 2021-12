De Ligt en De Vrij samen in Dubai, Salah onder de kerstboom en Martens even in Nederland

Ook voor de topsporters is het een mooie tijd van het jaar. De één gaat naar familie toe, de ander zal vanwege het WK darts moeten gourmetten op een hotelkamer in Londen en voor de spelers in de Premier League is het vooral in spanning afwachten of ze daadwerkelijk moeten voetballen. We verzamelden de mooiste kerstwensen van dit jaar.

Lieke Martens is even terug in Nederland voor de feestdagen. Samen met haar hond en verloofde Benjamin van Leer vermaakt ze zich zo te zien uitstekend. FC Barcelona Femení, dat aan kop gaat met een doelsaldo van 86-4 na vijftien duels, komt op 8 januari weer in actie.

Mohamed Salah is een van de bekendste moslims in de sportwereld, maar de Egyptische aanvaller van Liverpool deelt net als vorig jaar een vrolijke kerstfoto van hem met zijn vrouw en twee dochters. Dat wordt hem niet door al zijn fans in dank afgenomen, blijkt uit de tienduizenden reacties onder de foto op Instagram.

Matthijs de Ligt viert kerst dit jaar met zijn vriendin Annekee Molenaar (de dochter van Keje Molenaar) in Dubai. De Ligt kan zich een weekje opladen voor de tweede seizoenshelft van start gaat. Juventus speelt op donderdag 6 januari de thuiswedstrijd tegen Napoli.

Stefan de Vrij en zijn Moldavische vriendin Doina Turcanu zijn ook naar Dubai afgereisd. De Vrij en De Ligt zijn concurrenten bij Oranje, maar kunnen het uitstekend met elkaar vinden en trekken buiten het voetbal veel met elkaar op.

2021 was voor Kiki Bertens (30) het jaar waarin ze afscheid nam van het tennis. Volgend jaar zal ze niet alleen met haar Remko de Rijke en hun hond op de foto staan bij de kerstboom, maar ook met hun eerste zoon of dochter.

Estavana Polman (29) en Rafael van der Vaart (38) vieren kerst in hun woonplaats Esbjerg, waar Polman handbalt en Van der Vaart assistent-trainer is. Damián Rafael van der Vaart is duidelijk erg trots op zijn vierjarige zusje Jesslynn.

Ook Rico Verhoeven heeft kosten noch moeite bespaard om er een sfeervolle kerst van te maken met tal van lampjes. De kickbokser wenst iedereen een fijne kerst.

Wayne Rooney (36) heeft geen makkelijke maanden achter de rug als beginnend trainer van Derby County, dat door een puntenstraf van 21 punten stijf onderaan staat in het Championship. Zijn ploeg speelt maandagmiddag de thuiswedstrijd tegen West Bromwich Albion. Eerst nog even kerst vieren met zijn vrouw Coleen en hun zoons Kai, Klay, Kit en Cass.

Zlatan Ibrahimovic heeft zo altijd zijn eigen manieren om zichzelf uit te drukken. De Zweed wenst in elk geval iedereen een fijne kerst...

Ellen Hoog was hockeyster, maar waar we in de kerstboom wel een voetbal en een schaats zien hangen, zien wij daar geen hockeystick. Desondanks toch de complimenten voor deze sportieve kerstboom.

Of het nu gaat sneeuwen of niet: voor Pascal Struijk is het sowieso een witte kerst.

Een kiekje voor de kerstboom kan niet achterblijven, zo dachten ook de spelers van Bayern München.

Een leuk zoekplaatje namens de Formule 1: herken jij alle coureurs?

Poseren voor de foto: maak dat je hond maar eens duidelijk. Die van Hedwiges Maduro vond het oor van zijn baasje verleidelijker dan lachen naar het vogeltje.

Craciun fericit! Oftewel: een vrolijk kerstfeest vanuit Roemenië namens Simona Halep.

Terwijl Europa langzaam maar zeker wakker wordt op eerste kerstdag hebben de sporters in Zuid-Amerika net een gezellige kerstavond achter de rug. En dus regent het Zuid-Amerikaanse gelukswensen. Bijvoorbeeld van Neymar, Edinson Cavani, Ángel Di María, Lautaro Martínez, Davinson Sánchez, Thiago Silva en voormalig Feyenoord-spits Julio Ricardo Cruz. Feliz Navidad!

Niets leukers dan enthousiaste kinderen met kerst. Daar is het kind van Alex Morgan geen uitzondering op.

Z'n aanvoerdersband bij Arsenal mag dan afgepakt zijn, een gezellige kerst met zijn familie pakt niemand Pierre-Emerick Aubameyang af.

Cristiano Ronaldo wenst iedereen traditiegetrouw een fijne kerst. De voetbalvedette van Manchester United heeft zich samen met zijn geliefde en de kinderen speciaal voor de gelegenheid in het rood gehuld. Dat levert al zittend op de trap een prachtige foto op.

Donny van de Beek brengt de feestdagen overigens niet met Cristiano Ronaldo, zijn ploeggenoot bij de Mancunians, door. Poserend met zijn vriendin Estelle Bergkamp wenst hij zijn 2,6 miljoen volgers op Instagram wel een fijne kerst.

En natuurlijk kan na Cristiano Ronaldo ook Lionel Messi niet ontbreken.

Oranje-captain Virgil van Dijk stond vrijdag na tien dagen weer op het trainingsveld bij Liverpool na zijn coronabesmetting. Van Dijk kan het rustig aan doen met kerst, want de thuiswedstrijd tegen Leeds United op Boxing Day is afgelast. Dinsdagavond staat de uitwedstrijd bij Leicester City op het programma voor The Reds.

PSV-verdediger André Ramalho is duidelijk een kerstliefhebber. Zijn labrador draagt zelfs een mooie PSV-kerstmuts.

Erling Haaland is even teruggekeerd naar Noorwegen, waar de topspits van Borussia Dortmund samen met zijn nichtjes plaats heeft genomen bij de kerstboom.

Misschien wel de winnaar van dit jaar: de Rode Duiveltjes. De Belgen pakken flink uit met hun kerstwensen, en gaan bij gebrek aan de kerstman maar bij elkaar op schoot.

Ook de Belgische dames moesten aan de fotoshoot geloven:

Ruud Gullit wenst specifiek Pelé een fijne kerst. De Braziliaanse voetballegende vecht tegen darmkanker, maar mocht donderdag na twee weken chemotherapie weer naar huis.

Wat is het verschil tussen voormalig Vitesse-trainer Leonid Sloetski en Wham!-frontman George Michael? Na deze video weten wij het ook niet meer:

Dafne Schippers viert kerst met deze trouwe viervoeter naast haar, de Australische herder Mexx.

F1-coureur Nico Hülkenberg viert naar eigen zeggen een ‘Messy Christmas’ met pasgeboren dochter Noemi Sky, vrouw Egle Ruskyte en natuurlijk hond Zeus.

Olympique Marseille-sterspeler Dimitri Payet vierde kerst afgelopen woensdag al op het veld. De Fransman maakte in de 98ste minuut gelijk en zette vervolgens triomfantelijk een kerstmuts op zijn hoofd. De spelmaker gebruikt de foto om iedereen via Instagram een fijne kerst te wensen.

Sjaak Polak, trainer van de ADO-vrouwen, wenst in een videoboodschap de fans fijne feestdagen, waarna de Haagse voetbalsters hun vrolijke kerstwensen zingen. Onder andere spits Jaimy Ravensbergen laat even haar beste acteerwerk zien.

Bij de heren van ADO laat vooral Thomas Verheydt zich van zijn feestelijke kant zien. De kopsterke spits poseert met zijn twee kinderen in de snoepwinkel.

De familie Suárez is zoals elk jaar weer prachtig gekleed. Dat papa Luis een grote ster is weten ze wel, maar de grootste sterren in huis zitten toch echt in de kerstboom gepropt.

Frank de Boer heeft sportief gezien niet het beste jaar achter de rug, maar viert gelukkig wel kerst bij een prachtige boom. De oud-bondscoach heeft daarbij een outfit die perfect past bij de huidige lockdown.

David Beckham vraagt zich af wie er meer van kerst geniet; hij of zijn kinderen. De foto's zijn alleen van hemzelf, dus we hebben te weinig informatie om de vraag te beantwoorden.

Patrice Evra laat zich zoals gewoonlijk weer van zijn meest unieke kant zien.

Sergio Pérez blijft maar geven: nadat de Mexicaan dapper Lewis Hamilton ophield in de laatste beslissende race, geeft de coureur ook nog eens een cadeautje aan Max Verstappen in het kerstfilmpje van Red Bull. De Nederlander is vooral onder de indruk van het scheetkussen.

De Oranje Leeuwinnen hadden vooral veel plezier met het opzetten van de fotoshoot:

Hij mag dan geen Gouden Bal hebben, en prachtig gezin heeft Robert Lewandowski zonder twijfel!

Als afsluiter nog eentje uit de oude doos: Cristiano Ronaldo en Kaká, in hun gezamenlijke tijd bij Real Madrid, die proberen een kerstboodschap in het Engels in te spreken:

