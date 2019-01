Eigenaar Notts County gooit club in verkoop nadat hij foto van zijn penis op Twitter zet

Alan Hardy, de eigenaar van Notts County, heeft de Engelse voetbalclub uit de League Two te koop gezet, nadat hij gisteren per abuis een foto van zijn penis op Twitter zette. ,,Ik heb het gevoel dat ik niet meer kan aanblijven als eigenaar‘’, zegt Hardy in een verklaring in The Guardian .

Engeland is in de ban van Nottsgate. De tweede club van Nottingham, na Forest, heeft een rijk verleden in het Engelse voetbal, maar de laatste jaren verblijft Notts County vooral in de kelder van de League Two. Voor de hekkensluiter van het vierde Engelse profniveau dreigt zelfs degradatie naar de National League, de amateurs. Nu rommelt het niet op, maar buiten het veld en weet Notts County de ogen van bijna heel Engeland op zich gericht na een pikante rel zonder weerga.

Eigenaar Alan Hardy, die Notts County in 2017 kocht, staat bekend als een enthousiaste twitteraar. Via Twitter wil hij gisteren, zoals hij zelf meldt, ‘de wispelturige kant van voetbalfans’ laten zien. Bij een tweet plaatst hij één screenshot van reacties van fans. Zo wenst één hem prettige kerstdagen, de ander meldt dat Hardy zijn club Notts County de verwoesting in helpt. Hardy plaatst echter een foto van een screenshot van een deel van zijn fotogalerij uit zijn telefoon, waarop ook een afbeelding van zijn penis is te zien.

Hardy, die Big Alan als naam heeft van twitteraccount, verwijdert de tweet snel, maar het leed is al geleden. Daar helpen zijn uitgebreide verontschuldigingen niet bij. ,,Vanochtend verscheen er een ongepaste foto in een van mijn tweets. Dit was een domme fout. Mijn filmrol werd opgenomen als screenshot. Door de tweet zo snel mogelijk te verwijderen, hoop ik verdere ophef te voorkomen. Ik bied hierbij in elk geval mijn oprechte excuses aan voor wie ik met deze tweet heb beledigd.”

Enkele uren na de tweets laat Hardy weten Notts County in de verkoop te zetten en zijn Twitteraccount op te heffen. ,,Ik heb het gevoel dat ik na deze ophef van vanmorgen niet langer kan doorgaan als eigenaar van Notts County”, zegt hij in een verklaring in The Guardian. Ook liet hij weten zijn Twitteraccopunt te sluiten. ,,Ik heb Twitter altijd als een manier gezien om met supporters te communiceren en hoe ik de club daardoor zou kunnen verbeteren. Ik heb echter fouten gemaakt op social media en vind het nu tijd om Twitter achter me te laten.”