Eric Dier moet tijdens duel héél nodig naar toilet en Mourinho holt er achteraan

Eric Dier kon er naderhand wel om lachen. Op Instagram postte hij een foto van zijn Man of the Match-trofee op de toiletbril, met ernaast een rol WC-papier. ‘If you got to go, you got to go.’ Dier kon het domweg niet ophouden, beaamde ook Mourinho naderhand. De Portugees dook echter achter Eric Dier aan de tunnel in. Schreeuwend. ‘Eric, Eric, Eric.’



Al snel was duidelijk dat het om een toiletbreak ging. ,,Dat wist ik”, zei Mourinho nadat Spurs - met Steven Bergwijn in de basis - na strafschoppen had afgerekend met stadgenoot Chelsea. ,,Misschien is het normaal als je helemaal gedehydreerd bent. Hij moest gewoon gaan. Ik wist het. Maar ik ben achter hem aan gegaan om druk te zetten. Een speler van zijn kaliber wil je zo snel mogelijk terug. Hij moest ook niet gewoon plassen.”