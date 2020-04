Everton onthutst na thuisfeestje Moise Kean

,,We zijn geschokt door de informatie dat een speler uit onze eerste elftal de overheidsregels en de voorschriften van de club in deze coronacrisis heeft genegeerd. De club heeft zijn teleurstelling in duidelijke bewoordingen aan de speler kenbaar gemaakt", luidde een verklaring van de club, die onder meer de BBC vermeldde.

De club zegt verder in de verklaring dat het al zijn spelers en medewerkers herhaaldelijk heeft verteld hoe belangrijk het is de overheidsrichtlijnen in de 'lockdown' na te leven. "Het fantastische zorgpersoneel verdient het grootste respect voor hun harde werk en opofferingen. De beste manier om hen respect te tonen is door er alles aan te doen om ze te beschermen."