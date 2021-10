Excuses volstaan niet voor voetbalsters in seksschandaal: ‘Hij is een roofdier’

Vorige week beschuldigden Meleana Shim en Sinead Farrelly hun voormalige coach Paul Riley, ondertussen 58, van seksueel misbruik. Hij werd in 2015 al ontslagen bij de Portland Thorns. ,,Het is een roofdier. Hij heeft ons seksueel misbruikt en onze carrières afgenomen”, zei Shim op tv-zender NBC. ,,Vanaf dan hield niet alleen Paul me in een greep, maar ook de club. Ze legden mij het zwijgen op over meerdere onderwerpen, waaronder met name mijn seksualiteit, en ik voelde me er heel erg ongemakkelijk bij.”



De speelsters kregen al steun van Alex Morgan en Megan Rapinoe, de tweede vedettes van het Amerikaanse vrouwenvoetbal.