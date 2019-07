FA zet vraagtekens bij nieuw shirt Huddersfield Town

Cees Bol bij NK gesteund door Belgische fanclub

18 juni Wat begon als een grap voor enkele wielerfans uit België is uitgegroeid tot een echte supportersclub voor Sunweb-wielrenner Cees Bol. Na zijn overwinning in Nokere Koerse dit jaar kwam alles in een stroomversnelling. De Vlaamse supportersclub van de Nederlander gaat zelfs met een volle bus naar het NK in Ede.