Fotojager moest mislukte selfie met Messi verwijderen van politie

De jongen, die een (mislukte) selfie wilde maken met Lionel Messi, heeft zijn foto moeten verwijderen. Dat zei hij in gesprek met een Spaans radiostation, waar hij zijn naam niet wenste te noemen. ,,Ik had dit al in mijn hoofd sinds ik wist dat de wedstrijd gespeeld zou worden; ik wilde een foto met Messi en hem ontmoeten omdat hij mijn idool is”, zei de fotojager, die zei dat hij alleen een hek van twee meter over hoefde te klimmen om het stadion te betreden. ,,Ik heb een foto gekregen, maar die was niet erg goed en de politie heeft me die laten verwijderen. Ik stopte bij Jordi Alba om hem te vertellen dat ik voor Messi ging. Het was een leuke ervaring.”