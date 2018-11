Fran Sol op carnavalsembleem in Tilburg

Video Spelers huilen en bidden nadat ploegge­noot bewuste­loos is geslagen

4 november Het Roemeense voetbal is gisteravond opgeschrikt door een heftig incident. Tijdens CSM Politehnica Iasi - Universitatea Craiova werd de 18-jarige Valentin Mihaila (Craiova) bewusteloos geslagen. Hij bleef roerloos liggen, waarna ploeggenoten begonnen te bidden of in tranen uitbarstten.