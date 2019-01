Franck Ribéry: hoerenloper, snelheidsduivel en oproerkraaier

Vijf schandalenFranck Ribéry zit in de nadagen van een mooie carrière, die hem onder meer langs Galatasaray, Olympique Marseille en Bayern München voerde. Maar behalve zijn heerlijke dribbels blijven vooral de schandalen hangen bij de 35-jarige Fransman nu hij door Bayern opnieuw werd beboet na ‘ gouden biefstuk-gate ’. Met deze schandalen bracht Ribéry zichzelf ook flink in het nauw.

De oproerkraaier

In 2010 was Franck Ribéry met Nicolas Anelka de kwade genius achter de afgang van Frankrijk bij het WK in Zuid-Afrika. Beiden slingerden in de rust van de wedstrijd tegen Mexico zwaar beledigende woorden naar het hoofd van bondscoach Raymond Domenech.

Volledig scherm Franck Ribéry schudt bondscoach Raymond Domenech nog wel de hand na de afgang tegen en in Zuid-Afrika bij het WK van 2010. © AFP Anelka werd vanuit het trainingskamp in Johannesburg meteen naar huis gestuurd, waarna een heuse spelersboycot volgde. Daarin vertolkte Ribéry een sleutelrol. Domenech: ,,Ribéry is een overgevoelige diva die de sfeer in de nationale ploeg volledig verpestte. Het ergste is nog dat ik voor hem door een speler gewaarschuwd was. Wat ben ik stom geweest...”



Anelka kreeg na het WK een schorsing van achttien wedstrijden, Ribéry miste drie interlands voor les Blues. Ook werd na het rampzalig verlopen WK - Frankrijk kon na de poulefase naar huis - hun WK-bonus ingehouden.

De hoerenloper

Volledig scherm Vlrn: Karim Benzema, Zahia Dehar en Franck Ribéry. © AFP In hetzelfde jaar als het dramatisch verlopen WK ging Ribéry wéér over de schreef. ‘Scarface’ - als peuter liep hij ernstige verwondingen op bij een auto-ongeluk, waarna zijn gezicht met tientallen hechtingen moest worden gehecht - zou met landgenoot en collega-international Karim Benzema (Real Madrid) 1.750 euro hebben betaald om met Zahia Dehar, een Marokkaanse callgirl uit Parijs, een wilde nacht te beleven. Dehar was echter 16 jaar, en dus minderjarig. Het duo werd vrijgesproken omdat ze naar eigen zeggen niet wisten dat het meisje nog geen 18 jaar was. Op dat moment was Ribéry getrouwd met zijn jeugdliefde Wahiba, een Française van Algerijnse afkomst. Ze overwoog te scheiden, maar hield de relatie in stand.

Dat deed ze ook vijf jaar later, toen manlief voor een tweede keer in opspraak kwam vanwege contact met prostituees. Ribéry gaf een vriend 15.000 euro om bezoek te regelen, waarna een tiental escortes de Fransman opzocht in het hotel in München, onder wie een meisje van slechts 17 jaar oud. Ribéry moest zich opnieuw verantwoorden, maar ook nu ontsnapte hij aan een straf.



De snelheidsduivel

Pronken met dure bezittingen, het is in de glitter- en glamourwereld van het internationale topvoetbal van alle tijden. Ribéry kan erover meepraten. Vorig jaar zette hij twee videofilmpjes van een ritje in zijn Lamborghini Aventador SV Roadster online. De bolide heeft een topsnelheid van 351 kilometer per uur en kost een slordige 500.000 euro. Ribéry had het zichtbaar naar zijn zin op de beelden, maar beging een fout: hij maakte de opnames zelf met zijn mobiele telefoon terwijl hij achter het stuur aan het rijden was en dat is niet alleen in Nederland verboden. Het Duitse boulevardblad Bild legde de pikante kwestie neer bij het Openbaar Ministerie in München, waarna de Duitse justitie Ribéry een boete oplegde.

De losse handjes

Bild smult al jaren van de misstappen van Ribéry. De krant meldde vorig jaar dat de aanvaller niet alleen los is in de heupen, maar ook met zijn handen. Na de verloren topper tegen Borussia Dortmund deelde Ribéry rake klappen uit aan de Franse oud-prof en TV-analyticus Patrick Guillou. Volgens Bild zou Ribéry op weg naar de spelersbus Guillou zijn tegengekomen en begon hij de analist uit te schelden. De situatie zou vervolgens uit de hand zijn gelopen. De voetballer deelde enkele oorvijgen uit en zou de 48-jarige Guillou op zijn borst hebben gestoten. Guillou had Ribéry verantwoordelijk gehouden voor twee doelpunten van Dortmund. Dat had weer de woede opgewekt van Ribéry’s echtgenote Wahiba. Die had op Instagram gemeld dat Guillou ‘gewisseld’ moest worden.

De geldwolf

Ribéry heeft gedurende zijn carrière regelmatig voor de rechter gestaan. Zo ook in een zaak van zijn voormalige zaakwaarnemer Bruno Heiderscheid. Die eiste in 2017 nog provisie - 3.5 miljoen euro - na de transfer in 2005 van Galatasaray naar Olympique Marseille. De Franse aanvaller zou volgens Heiderscheid eerst mondeling en daarna schriftelijk hebben gemeld dat de zaakwaarnemer tien procent van de transfersom zou krijgen. Ribéry nam in 2007, toen hij naar Bayern verkaste, afscheid van Heiderscheid. Na tussenkomst van de rechter in Luxemburg moest Ribéry uiteindelijk 2,66 miljoen euro overmaken op de rekening van Heiderscheid.

