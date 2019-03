Franse baby mag niet Griezmann Mbappé heten

Een voetbalgek stel uit Brive-la-Gaillarde in de Corrèze was zo in de wolken over de Franse ploeg en zijn overwinning op het WK voetbal dat het zijn kind Griezmann Mbappé wilde noemen, een verwijzing naar de aanvallers Antoine Griezmann en Kylian Mbappé.



Toen de ouders begin november met dit idee naar de burgerlijke stand trokken, had de ambtenaar er geen oren naar. Zijn poging om het stel duidelijk te maken wat het kind met zo'n naam later allemaal zou kunnen meemaken, haalde echter niets uit. Daarop meldde de ambtenaar zich bij het Franse openbaar ministerie. Een familierechter stelde de ambtenaar in het gelijk. Het kind heet nu Dany Noë, ook niet bepaald gebruikelijk.