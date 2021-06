Gareth Bale gelooft in aliens: ‘Het bewijs is overal’

Schoenen in kleur van aartsri­vaal kost spits Corin­thians boete

11:25 De Braziliaanse voetbalclub Corinthians heeft speler Jô een boete opgelegd omdat hij in een wedstrijd groene voetbalschoenen droeg. Dat is de kleur van rivaal Palmeiras. Het is niet duidelijk hoe hoog de boete is.