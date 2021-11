Geef hier die bal! Ballenjongen Manchester City drijft Villa-keepster tot wanhoop

Virgil van Dijk gaat stiekem naar Madame Tussauds voor eigen beeld: ‘Wauw, hij is een beetje eng’

De sportafdeling van Madame Tussauds in Amsterdam krijgt uitbreiding met Virgil van Dijk. Het wassen beeld van de aanvoerder van het Nederlands elftal is af en staat vanaf 16 oktober naast de beelden van onder meer Lionel Messi, schaatser Sven Kramer en kickbokser Rico Verhoeven. Van Dijk, die eind 2019 in de Tussauds Studios in Londen poseerde voor de beeldhouwers, was onder de indruk toen hij zijn beeld voor het eerst zag.

