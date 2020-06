Gesink en Woods redden verdwaald hertje

Video 50 jaar na de ‘Redding van de Eeuw’: Banks verbijs­tert Pelé

7 juni Het mooiste doelpunt, de meest sensationele dribbel of de gemeenste overtreding... In internettijden liggen superlatieven en overdrijvingen al snel op de loer, maar over één beroemd sportmoment zijn velen het eens: de mooiste redding ooit. De Engelse doelman Gordon Banks die bij het WK van 1970 op miraculeuze wijze een steenharde kopbal van Pele uit zijn doel ranselt. Het is vandaag precies 50 jaar geleden.