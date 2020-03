Gokken op sportwedstrijden? Het kán nog wel

Gevangenis­di­rec­teur: Ronaldinho opgewekt en altijd lachend in de cel

9 maart Ronaldinho past zich snel aan het leven aan in een Paraguayaanse gevangenis. ,,Het gaat heel goed met hem”, vertelde gevangenisdirecteur Blas Vera in een interview aan persbureau Reuters. ,,Ik zie dat hij opgewekt is, net zoals je hem op televisie ziet, altijd glimlachend.”