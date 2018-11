Gorilla sponsort 'Adelaar'

Noermagomedov verdedigde in oktober in Las Vegas met succes zijn titel in het lichtgewicht van de vechtbond UFC tegen de Ier Conor McGregor. De Rus won het duel na een nekklem in de vierde ronde, maar kreeg na afloop ook een schorsing. Chabib was zo opgehitst door de aanhangers van McGregor, dat hij meteen na het gevecht de kooi uit klom en daar op de vuist ging met het mensen uit het kamp van McGregor.