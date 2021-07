Griezmann na storm van kritiek: ‘Racisme? Ik word neergezet als man die ik niet ben’

Een gelekte video van Dembélé uit 2019 zorgt al enkele dagen voor ophef op social media. In het filmpje is te zien hoe de Barcelona-speler meerdere keren de spot drijft met enkele Aziatische hotelmedewerkers. Landgenoot en ploegmakker Griezmann lacht vrolijk mee.

Racisme-rel in Frankrijk? Dembélé en Griezmann drijven in video spot met Aziatische hotelstaf

Het duo was op het moment dat de video gemaakt werd met FC Barcelona actief op een voorbereidingstoernooi in Azië. Griezmann had toen pas zijn transfer van Atlético Madrid afgerond en kende Dembélé al van bij de Franse nationale ploeg.

Vandaag kwam de spits daarom met een statement. ,,Ik ben altijd fel tegen elke vorm van discriminatie geweest”, schrijft Griezmann op Twitter. ,,De afgelopen dagen hebben mensen me proberen neer te zetten als iemand die ik niet ben. Ik ontken deze beschuldigingen met klem. Als ik mijn Japanse vrienden heb beledigd, dan spijt me dat.”

Dembélé van zijn kant had gisteravond zijn excuses al aangeboden via Instagram. ,,Deze scène speelt zich af in Japan. Het had overal op de planeet kunnen gebeuren; ik zou dezelfde uitdrukkingen hebben gebruikt. Ik richtte me niet op een gemeenschap (...) Ik begrijp dat deze video de mensen in de beelden kan hebben beledigd en ik bied ze daarom mijn oprechte verontschuldigingen aan.”