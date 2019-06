Het WK van ‘78 live te volgen op Twitter: ‘Het mooiste toernooi ooit’

Het WK 1978 deze maand volgen van minuut tot minuut? Dat kan exact 41 jaar na dato via twitter. Voetbalromanticus Ruud Doevendans kijkt alle 38 wedstrijden integraal en houdt alles ‘live’ bij. ,,Het WK 78 was in mijn beleving het mooiste toernooi ooit.’'

Van Italië - Hongarije tot Peru - Schotland en van Brazilië - Zweden tot Nederland - Iran. Doevendans verzorgt de online liveverslagen via @WK78_Terugkeek. Elke goal, corner, doelkans, gele kaart, wissel et cetera wordt direct doorgegeven. ‘Wederom een grote kans voor Reinaldo, maar andermaal is Ronnie Hellström van Zweden snel uit zijn doel. Ook de rebound wordt geblokt. Een corner is alles wat de oogst is voor Brazilië.’ En zo gaat het dus de hele maand door. De liveblogs van de wedstrijden beginnen ook op dezelfde datum en tijd als toen, alleen dan 41 jaar jaar later.

Volledig scherm Ruud Doevendans. © Eigen foto Doevendans (uit 1965) is hoofdredacteur van voetbalmagazine ‘Tardelli’, vernoemd naar de Italiaanse oud-international. Het blad bevat artikelen over het voetbal tussen grofweg 1965 en 1990. Doevendans heeft alle WK-duels sinds 1966 op een dvd. Die van 1978 kijkt hij deze maand dus alle 38 integraal terug. ,,Er wordt vaak negatief over dat toernooi gesproken, Wel begrijpelijk, want Argentinië was toen niet het meest gezellige land. Maar qua voetbal was het een schitterend WK. Het spel was toen nog authentiek, de spelers waren zichzelf.’'

Nee, Doevendans zit niet met het zweet in de handen voor de tv, omdat de uitkomst nu eenmaal al bekend is. Maar in de twitter-updates laat hij uiteraard niet merken dat hij de afloop al weet. Zo lijkt het net echt, de spanning bij de penalty’s van Rob Rensenbrink tegen Iran bijvoorbeeld. Dat duel was op 3 juni 1978 en dus verzorgde Doevendans maandag een zeer gedetailleerd verslag alsof het live was. Hij beseft dat vooral voetbalromantici zijn schier oneindige reeks WK-tweets volgen. ,,Natuurlijk is het maar een beperkte doelgroep, ik snap ook wel dat ik zo niet een miljoen mensen bereik. Maar ik krijg er leuke reacties op, en het is ondersteunend voor ons magazine. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik de dingen kan doen die ik leuk vind. Ja, het kost heel veel tijd, maar ik heb er gewoon veel plezier in.‘’

Hij maakte al eerder een realtime twitterverslag van een duel uit de oude doos. ,,Op 7 juli 2014 heb ik een liveblog bijgehouden van de WK-finale van 1974 tussen West-Duitsland en Nederland, precies 40 jaar na dato. De reacties waren toen enthousiast. Ditmaal heb ik het wat uitgebreider aangepakt.’’

4 en 5 juni waren rustdagen op het WK 1978, dus is Doevendans deze week op die dagen ook ‘vrij’. Donderdag zit hij weer klaar voor onder meer Tunesië - Polen. Hij heeft er al zin in. En de climax volgt uiteindelijk op 25 juni vanaf 18.00 uur, bij de finale Argentinië - Nederland. Of de nederlaag van Oranje (3-1, na verlenging) toch steeds weer pijn doet? ,,Nee, helemaal niet‘’, zegt Doevendans. ,,Ik heb die finale al zeker 25 keer teruggekeken en vind het nog steeds een van de mooiste wedstrijden ooit. Een fascinerend voetbalgevecht van het begin tot het eind. Twee ploegen die werkelijks alles gaven wat ze in zich hadden. Nederland speelde geweldig, ze waren misschien wel de betere ploeg. Maar doe ook Argentinië niet tekort. Ze zijn vaak omschreven als de onterechte wereldkampioen, ook omdat er boven die wedstrijd tegen Peru een lucht van omkoping is gaan kleven. Maar het was ook een prachtig team. Wat een passie! Daniel Passarella was mijn favoriete speler van dat WK. Ja, uiteraard samen met Marco Tardelli van Italië. Ook iemand met een enorme strijdlust. Ach, ik kan alle wedstrijden van dat WK wel dromen. Heerlijk om het hele toernooi weer te zien.’'