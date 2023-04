Hilarisch! Keeper ‘verwisselt’ strafschopstip met bal en de rest laat zich raden

Bénie Traore was er namens Häcken BK als de kippen bij om ervan te profiteren en de 1-0 tegen de touwen te schieten. De Ivoriaanse vleugelaanvaller was later in de wedstrijd ook verantwoordelijk voor de tweede en derde treffer in de door Häcken BK, dat bij de rust al met 3-0 leidde. De wedstrijd is nog bezig. Het staat inmiddels 3-1.