In dit futuristische stadion wordt wellicht het WK van 2026 gespeeld

Krant alleen goed om vis in te verpakken? Journalist slaat terug

29 augustus Christoph Daum heeft het als bondscoach van Roemenië al een tijdje aan de stok met de Roemeense pers. Eerder zei de Duitser dat de Gazeta Sporturilor, één van de grootste sportkranten in het Oost-Europese land, alleen goed is om er vis in te verpakken. Een journalist van die krant sloeg gisteren bij een persconferentie voor de wedstrijd tegen Armenië terug.