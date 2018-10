Iniesta tussen de Minions, zoon of dochter voor Griezmann?

Jan Ullrich: Ik weet nu dat ik ziek ben

7 oktober Oud-wielrenner Jan Ullrich is in een afkickkliniek in Miami tot inzicht gekomen. ,,Ik weet nu dat ik ziek ben. Over de oorzaak wil ik niet praten. Maar ik erken mijn probleem'', liet de voormalige topcoureur uit Duitsland weten vanuit de Verenigde Staten.