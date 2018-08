Italiaanse profvoetballers komen heel goed weg bij brugramp in Genua

Capello, oud-speler van onder andere Cagliari en drievoudig jeugdinternational van Italië, reed met zijn auto over de brug op het moment dat deze instortte. ,,Ik herinner me de weg die naar beneden viel, maar ik had geluk. Ik viel met mijn auto 30 meter naar beneden, maar raakte wonder boven wonder niet gewond. Het is ongelooflijk, ik heb geen schrammetje. Ik weet niet waar ik landde. Het was als een scène uit een apocalyptische film," aldus Capello, geen familie van voormalig coach Fabio.