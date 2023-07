Jake Paul toont zijn huis van 16 miljoen dollar op Puerto Rico, inclusief schaatspak van Jutta Leerdam

Met videoJake Paul heeft een inkijkje gegeven in zijn leven. De Amerikaanse bokser en YouTuber, die sinds begin dit jaar een relatie heeft met Jutta Leerdam, toonde zijn rijkdom in een video op TikTok van anderhalve minuut.

Begin deze eeuw toonden bekende en steenrijke Amerikanen hun grote huizen al in het programma MTV Cribs, maar tegenwoordig gebeurt dat in korte video's op YouTube of TikTok. De Amerikaanse TikTokker Daniel Mac, goed voor 14 miljoen volgers op het platform, mocht langskomen in het nederige stulpje van Jake Paul op Puerto Rico. ,,Ik ben een pugilist (klassiek woord voor vuistvechter, red.) en dit is mijn huisje van 16 miljoen dollar", zegt Paul zonder blikken of blozen.



Nadat hij zijn wagenpark (met een Ferrari, Ford Classic, Dodge RAM, Toyota Tacoma) had getoond liet hij ook nog even zien te beschikken over twee golfkarretjes met een waarde van 31.000 euro.

Daarna loopt Paul naar binnen, waar in de gang naast zijn platinum-plakaat voor zijn hit It’s Everyday Bro uit 2017 duidelijk het gele schaatspak van Jutta Leerdam te zien is. Na een rondje door het huis en langs het zwembad laat Paul ook nog even zijn pols zien, want daaraan hangt een Richard Mille Ivory-horloge van 1 miljoen dollar, zo'n 900.000 euro.

Documentaire op Netflix

Vorige maand werd al duidelijk dat Jake Paul een eigen documentaire krijgt op Netflix. Daarin zal ook zijn relatie met zijn vriendin, de Nederlandse schaatsster Jutta Leerdam (24), uitgebreid aan bod komen.

De documentaire zal terugblikken op de opkomst van Jake Paul als bokser en fenomeen op sociale media, maar ook dienen als opwarmertje voor zijn gevecht met UFC-legende Nate Diaz. Op zaterdag 5 augustus staan de twee kemphanen tegenover elkaar in de boksring in Dallas. ,,Ik laat mijn daden spreken”, zei Paul in een interview met TMZ. ,,Als hij met mij in de ring staat en van dichtbij mijn snelheid, mijn kracht en mijn vaardigheiden ziet, zal hem dat hem frustreren. Er is een verschil tussen een UFC-kampioen en een bokser, een zeer bekwame bokser zoals ik. Mijn vuisten gaan het woord voeren.”

Paul hoopt in Texas terug te slaan nadat hij eind februari tegen Tommy Fury voor het eerst een bokspartij verloor. Op een persconferentie gaf de ‘The Problem Child’ vorige maand nog eens aan hoe hoog de inzet is. ,,Ik heb net een gevecht verloren. Als Nate Diaz mij nu verslaat, waar sta ik dan? Wij zijn twee boksers die niet kunnen én willen verliezen. Het is oorlog en ik ben er klaar voor”, zei Paul tegen de Amerikaanse pers. ,,Ik barst meer dan ooit van de wraak, ambitie en honger. Ik heb veel te bewijzen en koester enorm veel wrok. De partij is echt alles of niets voor mij.”

Jake Paul staat al jaren te boek als een ‘probleemkind’ en de 26-jarige Amerikaan heeft al veel relaties achter de rug, voornamelijk met bekende modellen. De relatie met Paul kwam Leerdam dan ook op veel reacties te staan. „Ik ben heel erg verliefd en zit echt op een roze wolk. Vooral mannen delen hun mening via Instagram. Hij heeft zichzelf natuurlijk wel op een bepaalde manier neergezet online. Maar hij is superlief en geen badboy’’, zei Leerdam vorige maand toen ze te gast was bij College Tour. ,,Er zijn mannen die denken dat ik van hen ben. Dat vind ik wel eng. Dan kunnen ze makkelijk op Jake haten. Ik heb nog nooit een jongen gehad die zo veel respect voor mij heeft.’’