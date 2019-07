Jonge renners in Spanje fietsen bij modderstromen wél door

FA zet vraagte­kens bij nieuw shirt Hudders­field Town

17 juli De Engelse voetbalbond FA heeft bij Huddersfield Town geïnformeerd of de club van plan is om het vandaag gedragen shirt ook in de competitie te gebruiken. De sponsornaam staat in grote afmetingen op de tricots van de spelers. De FA heeft regels omtrent de grootte van de sponsornaam.