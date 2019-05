Juve-talent Kean biecht op: bal gestolen van priester

Foutje: letter 'f’ mist in 'bekerfina­le’ bij huldiging Ajax op het veld

5 mei Spelling blijft een lastig ding. Fouten in benamingen en teksten leveren vaak kolderieke momenten op, ook in de sport. Zo stond zondag bij de huldiging van Ajax in de KNVB-beker 'bekerinale’ op het bord. Iemand is de letter 'f’ vergeten.