Kerstmis bij Cristiano Ronaldo: CR7 krijgt nieuwe Rolls-Royce van vrouwlief Georgina

met video ‘Hand van God-bal’ van Diego Maradona niet geveild: bod te laag

De befaamde bal waarmee Diego Armando Maradona tegen Engeland hands maakte op het WK van 1986 ging onder de hamer. Maar het bod op de ‘Hand van God-bal’ was lager (2,4 miljoen) dan was verwacht (3,4 miljoen euro). Daardoor is de bal niet verkocht.

17 november