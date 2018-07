Kittel treurt om uiteenspatten Tourdroom, Kimi leert zoontje kneepjes van het vak

SportbytesIn de rubriek Sportbytes houden we in de gaten wat bekende sporters meemaken én delen op sociale media. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.

Sagan gaat scheiden

Peter Sagan heeft via Facebook bekendgemaakt dat hij gaat scheiden van zijn vrouw Katarina Smolkova. De wereldkampioen en huidige drager van de groene trui in de Tour de France was tweeënhalf jaar getrouwd. ,,Na uitvoerige discussies hebben Kate en ik besloten dat het beter is voor ons allebei om uit elkaar te gaan'', schrijft Sagan. ''We gaan verder als goede vrienden.'' Het koppel kreeg in oktober 2017 een zoon, Marlon. Sagan rijdt vandaag in de Tour rond met een rouwband.

Mysterieuze contract-tweet Mercedes

Zou er snel een einde komen aan de onduidelijkheid over het stoeltje van Lewis Hamilton bij Mercedes volgend jaar? Daar lijkt de renstal wel op te hinten met een foto van een overeenkomst waarop alleen nog naam en handtekening ontbreekt. Mercedes zou Hamilton de best verdienende F1-coureur uit de geschiedenis willen maken.



Hamilton en Mercedes maakten even later de contractverlenging bekend.

Kittel teleurgesteld

Misschien maakt dit me wel compleet als sprinter, zegt Marcel Kittel cynisch over het overschrijden van de tijdslimiet in etappe 11 van de Tour gisteren. De sprinter van Katoesja moest daardoor het veld ruimen. ,,Ik ben enorm teleurgesteld, maar heb mijn best gedaan tot het bittere eind. Mijn Tourdroom is over."

Sloane vereerd met prijs

Sloane Stephens bereikte na haar US Open-titel vorig jaar dit seizoen de finale van Roland Garros. De nummer 3 van de wereld werd voor haar sterke optredens bekroond met de ESPY Tennisster van het Jaar-award. En daar is ze blij mee.

Salah nog lang niet naar huis

Kraakhelder water, hagelwitte stranden en een kokosnoot met een rietje erin (oh, en wifi). Meer heeft 'Mo' Salah niet nodig, zo blijkt uit de kiekjes die hij dagelijks op Instagram zet.

Like a boss

Kimi Raïkkonen brengt zijn zoontje de kneepjes van het vak bij.

