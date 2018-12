Klaassen mag bij Werder even geen handen schudden

De selectiespelers Ludwig Augustinsson, Claudio Pizarro und Yuya Osako hebben al last van een flinke verkoudheid. Om verdere verspreiding tegen te gaan, moeten de manschappen van Werder zich tot nader order aan strikte regels houden. Persoonlijk contact moet zoveel mogelijk worden vermeden.



,,Als we elkaar zien bij de club, mogen we alleen nog naar elkaar zwaaien of een vuistje naar elkaar maken”, liet Klaassen met een glimlach weten. ,,Als we vrijdag scoren tegen Fortuna Düsseldorf? Nou ja, dan mogen we elkaar wel even omarmen, denk ik.”