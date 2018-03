Koppen rollen in cricketschandaal Australië

Ronaldo: Kapsel op WK 2002 om af te leiden

21 maart Het aparte kapsel van Ronaldo Luis Nazário de Lima op het WK van 2002 was geen grap. De ex-PSV’er dacht er heel goed over na. De Braziliaanse spits kampte met een hardnekkig knieblessure en was het zat dat zijn kwetsuur voor de start van het WK hét gesprek was.