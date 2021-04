Kroatische tennisster Oliynykova verkoopt deel van arm voor cryptomunten

Video Voorkomt (onzichtba­re) ‘Hand van God’ goal River Plate in Argentijn­se kraker?

15 maart Hoe het kwam dat River Plate gisteravond níet scoorde in de dying seconds van de zogenaamde Superclásico zal altijd een mysterie blijven. Een oneffenheid op het veld, een bizar effect aan de bal? Voor de fans van Boca Juniors was het echter glashelder: de (onzichtbare) Hand van God voorkwam in La Bombonera in de 90ste minuut de 2-1 voor River.