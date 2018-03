Laatste voetbalschoenen Cruijff geveild voor goede doel

Het gaat letterlijk om Cruijffs laatste voetbalschoenen. Niet de laatste in zijn actieve loopbaan, maar de laatste in zijn leven. ,,Hij heeft er niet zo gek lang voor zijn dood nog een wedstrijdje op gespeeld'', aldus De Kramer. ,,Ergens in Spanje, tussen twee teams van veteranen. Je kunt de afdruk van zijn voeten er nog in zien staan.'' Cruijff overleed twee jaar geleden, op 24 maart 2016. Tot vrijdagavond kan iedereen meebieden. De Kramer rekent zeker op 50.000 euro. ,,De eigenaar van de fabriek die de schoenen maakte heeft al aangekondigd ze terug te kopen als het bedrag te laag uitvalt.''

Met het geld dat de schoenen van Cruijff opleveren wordt in het West-Afrikaanse land een school gebouwd voor gehandicapte- en weeskinderen die nu geen onderwijs krijgen. Het schoolpand zal de naam Johan and Danny Cruyff Building krijgen. De Kramer: ,,Johan en ook Danny zijn al vele jaren een inspiratiebron voor onze stichting en de mensen in Sierra Leone. Ze hebben laten zien dat ze een enorm hart hebben voor kwetsbare kinderen. Nu eren wij hen met hun eigen schoolgebouw.''



De winnaar wordt zaterdag op een gala van de Sunday Foundation bekendgemaakt. Theo Maassen en Barry Hay treden op. De verwachting is dat er ook de biedingen binnenkomen uit Spanje, waar de actie eveneens de nodige bekendheid krijgt. ,,Ik kan me niet voorstellen dat het streefbedrag niet wordt gehaald'', aldus De Kramer.