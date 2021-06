Ludieke spelerspresentatie bij Slovan Liberec: in stijl van The Fresh Prince of Bel-Air

Vader van voormalig PS­V-spe­ler vernielt auto’s op trainings­com­plex AS Roma

20 mei De vader van voormalig PSV en PEC-aanvaller Gianluca Scamacca is maandag gearresteerd op het trainingscomplex van AS Roma. Emiliano Scamacca vernielde een aantal auto’s op het parkeerterrein met een koevoet, waarna hij koers zette richting de oefenvelden. Niet lang daarna was de politie ter plaatse om de man op te pakken.