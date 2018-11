Macclesfield: Iemand trek in een Sol?

De komst van de oud-verdediger van Tottenham Hotspur, Arsenal en het Engelse elftal werd vanmiddag op Twitter cryptisch aangekondigd. ,,Iemand zin in een drankje?", staat vermeld bij een foto van het Mexicaanse biertje Sol (alcoholvrij).



Het is een gewaagde stap van de 73-voudig international die in Macclesfield voor het eerst aan de slag gaat als hoofdtrainer. Campbell tekent een contract voor achttien maanden bij de hekkensluiter van League Two. Macclesfield heeft 10 punten uit 19 wedstrijden, 5 punten minder dan de nummer 23 en voorlaatste van de ranglijst.



,,Sol is een geboren winnaar en wordt nog steeds gezien als een van de beste Engelse verdedigers van zijn generatie. We zijn verheugd om hem aan te stellen als trainer van ons eerste team", meldt Macclesfield Town in een persbericht.