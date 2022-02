Manchester City geschokt door beelden vechtpartij rond Phil Foden en moeder

Bart van Hintum (FC Groningen) krijgt mooi nieuws over dochter: ‘Chloé gaat doorknal­len’

Na de nachtmerrie uit het voorjaar is de zon weer terug in het leven van FC Groningen-verdediger Bart van Hintum en zijn gezin. Zijn club meldt vanmiddag dat er geen leukemiecellen meer zijn geconstateerd bij Van Hintums dochtertje Chloé. ,,Dat is prachtig nieuws voor Bart en zijn gezin", twittert FC Groningen.

21 september