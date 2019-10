Maradona krijgt van opponent Newell’s Old Boys ‘goddelijke’ behandeling

Is dit de meest absurde penalty ooit?

25 oktober Het is misschien wel de meest bizarre penalty die je ooit hebt gezien. In de wedstrijd in de Duitse 2.Bundesliga tussen Holstein Kiel en VfL Bochum stopte Kiel-wisselspeler Michael Eberwein een belabberd schot vóórdat het leer de achterlijn gepasseerd was.