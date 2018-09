Mascottes van Manchester City zijn 102 en 97 jaar

Icon Cruyff Foundation niet blij met FI­FA-ra­ting: 'Hij zit dichter bij Maradona en Pelé'

14 september Johan Cruijff is als Icon toegevoegd aan voetbalgame FIFA 19, maar de Cruyff Foundation is niet blij met de waardering die de in 2016 overleden Cruijff in het spel heeft gekregen. ,,Wij dachten dat Johan dichter tegen Pelé en Maradona zou zitten."