Mayweather daagt Pacquiao uit, Tankink sleurt op kop van peloton

McGregor hard aan het trainen

Het is opvallend stil rond de Ierse kooivechter Conor McGregor, die op 6 oktober voor het eerst sinds bijna twee jaar weer in de UFC vecht. Hij neemt het op tegen de lichtgewichtkampioen Khabib Nurmagomedov. Normaal gezien vernedert en kleineert de Ier zijn tegenstanders in de weken die aan het gevecht voorafgaan, maar The Notorious is nu toch opvallend stil. Volgens zijn Instagram is hij in ieder geval hard aan het trainen.