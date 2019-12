Messi? Ronaldo? Nee, Wesley wil een tattoo van Wout Brama

Wesley de Voer (28) is FC Twente-fan in hart en nieren. De Enschedeër liet aan het eind van de zomer daarom een tatoeage zetten van zijn held Wout Brama. Donderdag ‘signeerde’ de middenvelder van FC Twente de tattoo. ‘Nu is het helemaal af.’

Vrienden en familie keken wel even raar op begin september, toen De Voer zijn broekspijp omhoog haalde. Op zijn rechterbeen lichtte opeens het hoofd van Wout Brama levensecht op. ,,Dat Wout terugkwam naar FC Twente na de degradatie vond ik zo geweldig. Dan ben je voor mij echt een held. Ik heb toen al gezegd, dat als hij FC Twente terug zou helpen naar de eredivisie, dan zou ik een tattoo van hem nemen. Want ik had er een hard hoofd in dat FC Twente gelijk zou terugkeren. Niemand nam me echt serieus, maar ik heb geen seconde getwijfeld.”

Stift

Eind augustus was het zo ver en werd Brama voor eeuwig op het been van De Voer gezet. ,,Maar die handtekening moest er nog wel even opkomen", aldus de Enschedeër. Gisteren spraken hij en Brama af in de Inkognito Tattooshop Oldenzaal. ,,Hartstikke mooi dat hij er even de tijd voor nam. Hij is een klein uur langs geweest en vond de tattoo veel gelijkenissen met zichzelf vertonen. Met stift heeft hij de tattoo gezet en toen heeft de tatoeëerder hem overgezet", aldus De Voer.

Brama zelf de tattoonaald in handen geven vond De Voer wat te ver gaan. ,,Nee dat is nog niet zo eenvoudig", vertelt hij lachend. ,,Dat heb ik de Sander, mijn tatoeëerder, maar laten doen. Die heeft het hoofd van Wout er ook opgezet.”

Handtekening

De Voer is zeker niet de enige met een tatoeage van de Enschedese club. Vele fans hebben een spelersnaam, een kampioensschaal, de beker of een Twents Ros op hun lijf vereeuwigd. Toch noemt De Voer zijn tatoeage uniek. ,,Wout had dit ook nog nooit gezien. Hij had ooit één keer eerder een handtekening getatoeëerd bij iemand die handtekeningen van spelers van FC Twente verzamelde, maar dit was voor hem ook nieuw. Ik ben er ontzettend blij mee. Het is niet mijn eerste tattoo van FC Twente, maar ik verwacht ook niet de laatste.”