Met 20-0 verliezen? Het kan nog erger

In het Nederlandse profvoetbal vallen de monsterscores iets lager uit. In de KNVB Beker van 1959 won NAC Breda met 18-1 van Dongen. In de eredivisie zette Ajax in 1972 de grootste uitslag neer. De Amsterdammers wonnen met 12-1 bij Vitesse. Sparta zette in 2010 de grootste score neer op het tweede niveau van Nederland. Almere City kreeg met 12-1 een flink pak slaag.



De bekendste Nederlandse monsterscore dateert uit oktober 2010. Het in crisis verkerende Feyenoord kreeg met 10-0 op de broek van PSV. Opvallend was nog dat de ruststand slechts 2-0 was.