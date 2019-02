Mourinho hard onderuit bij ijshockeywedstrijd in Rusland

Douglas Costa ongedeerd bij verkeerson­ge­val

16:47 Douglas Costa (28) van Juventus is met de schrik vrijgekomen bij een verkeersongeval. Volgens Italiaanse media kwam de Braziliaanse aanvaller op de snelweg tussen Livorno Ferraris en Santhia in het noorden van Italië met zijn Jeep Cherokee in aanraking met een Fiat Punto.