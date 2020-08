Na Kompany krijgt ook David Silva standbeeld bij Etihad Stadium

Er komt op het trainingscomplex van Manchester City ook een mozaïek die moet verwijzen naar de tien mooie jaren die David Silva in Engeland kende. Voor het standbeeld is gekozen voor een moment uit 2011, toen Manchester City rivaal Manchester United met 1-6 versloeg op Old Trafford. Silva speelde 436 wedstrijden voor de club, waarin de linksbenige middenvelder uit Arguineguín goed was voor 77 doelpunten en 140 assists. Hij won vier Premier League-titels, twee FA Cups, vijf League Cups en drie Community Shields.



Silva vervolgt zijn loopbaan waarschijnlijk bij Lazio. Hij speelde zaterdagavond zijn laatste wedstrijd voor Manchester City, maar het werd niet het afscheid waar hij op had gehoopt. Hij viel in de 84ste minuut in voor Rodri, maar zag Olympique Lyon een paar minuten later de 1-3 maken in de kwartfinale van de Champions League. In zijn tien jaar bij City was er in Engeland dus genoeg succes, maar in de Champions League bleef dat uit.