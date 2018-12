Nadal schenkt 1 miljoen euro aan getroffen gemeente op Mallorca

Poging tot moord Voormalig Super Bowl-win­naar Browner voor acht jaar achter tralies

6 december Brandon Browner, tweevoudig winnaar van de Super Bowl in het American Football, moet voor acht jaar de gevangenis is vanwege poging tot moord. De voormalig speler van onder meer Seattle Seahawks en New England Patriots werd ook aangeklaagd voor talloze andere misdrijven, waaronder diefstal en inbraak.