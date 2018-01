NBA-vedette Dennis Rodman opnieuw opgepakt voor rijden onder invloed

Sportbytes Hoogendijk doet spullen in de aanbieding, De Vrij in Dubai

12 januari Veel sporters berichten graag over hun bezigheden buiten de velden en zalen. In de rubriek Sportbytes kijken we wat bekende sporters meemaken en delen op social media en postten we gekke en bijzondere filmpjes uit de sportwereld. Dit artikel wordt gedurende de dag vernieuwd.